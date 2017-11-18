Минеева Амелия Вадимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минеева Амелия Вадимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.2017

Пол

Женский

Отец

1990 г.р.

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.2017

Отец: Минеев Вадим Николаевич

Мать: Минеева Анжелика Сергеевна

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