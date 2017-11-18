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Минеева Амелия Вадимовна
Минеева Амелия Вадимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.11.2017
Пол
Женский
Отец
Минеев Вадим Николаевич
1990 г.р.
Мать
Минеева Анжелика Сергеевна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.2017
Отец:
Минеев Вадим Николаевич
Мать:
Минеева Анжелика Сергеевна
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