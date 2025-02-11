Калдыркаева (Вирясова) Ирина Климентова 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Калдыркаева (Вирясова) Ирина Климентова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1857, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Вирясов Климентий Петрович1826 г.р.
Мать
Вирясова Ирина Спиридоновна1826 г.р.
Супруги
Калдыркаев Леонтий Григорьев1843 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Вирясов Климентий Петрович

Мать: Вирясова Ирина Спиридоновна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
15.05.1874

Муж: Калдыркаев Леонтий Григорьев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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