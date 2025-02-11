Калдыркаева (Вирясова) Ирина Климентова
женский, родилась 1857, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецВирясов Климентий Петрович1826 г.р.
МатьВирясова Ирина Спиридоновна1826 г.р.
Супруги
Калдыркаев Леонтий Григорьев1843 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
15.05.1874
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно