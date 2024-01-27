Slivkoff (Slivkoff) Hanya Ivan Michael — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Slivkoff (Slivkoff) Hanya Ivan Michael

Место рождения

Russia, Soviet Union

Дата рождения

22.12.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.09.1882

Сын: Slevcove Harry Peter Fred

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Алексей Alex Федорович Fred Gregory

Alexandria, Kars, Russia
Рождение ребёнка
01.01.1890

Сын: Сливков Slevcove Иван Ivan Петрович Peter Fred

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Алексей Alex Федорович Fred Gregory

Russia, Ussr
Рождение
22.12.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Russia, Soviet Union
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сливков Slivkoff Алексей Alex Федорович Fred Gregory

Смерть
Неизвестно
Russia, Soviet Union
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