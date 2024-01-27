Slivkoff (Slivkoff) Hanya Ivan Michael
Место рожденияRussia, Soviet Union
Дата рождения22.12.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.09.1882
Alexandria, Kars, Russia
Рождение ребёнка
01.01.1890
Сын: Сливков Slevcove Иван Ivan Петрович Peter Fred
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Алексей Alex Федорович Fred Gregory
Russia, Ussr
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Russia, Soviet Union