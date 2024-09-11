Поникарова Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.02.1914
Дата смерти02.03.1914 ст.
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
?.02.1914
Отец: Поникаров Поликарпов Феодор / Федор Диомидович / Демидович
В с. Рождествено записи о рождении нет.
Смерть
02.03.1914 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 06.03.1914 место смерти - с. Рождествено Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 2 недели причина - от слабости Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского ... Показать все