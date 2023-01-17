Козакова (Солдаткина) Авдотья Владимирова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козакова (Солдаткина) Авдотья Владимирова

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Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Солдаткин Владимир Игнатьев

Мать: Солдаткина Агафья Михайлова

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Бракосочетание
1846

Муж: Козаков Алексей Михайлов

Старая Купавна, Богородский, Московская область
№24. Села Купавны мастеровой Алексей Михайлов Казаков православного вероисповедания, первым браком. 21 год. Невеста: Девица, Авдотья Владимирова, дочь мастерового Владимира Игнатьева Солдаткина, первы... Показать все
Рождение ребёнка
01.08.1847

Сын: Козаков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Козаков Алексей Михайлов

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
27.03.1849

Сын: Козаков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Козаков Алексей Михайлов

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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