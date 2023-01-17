Козакова (Солдаткина) Авдотья Владимирова
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
1846
№24. Села Купавны мастеровой Алексей Михайлов Казаков православного вероисповедания, первым браком. 21 год. Невеста: Девица, Авдотья Владимирова, дочь мастерового Владимира Игнатьева Солдаткина, первы... Показать все
Рождение ребёнка
01.08.1847
Сын: Козаков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Козаков Алексей Михайлов
Рождение ребёнка
27.03.1849
Отец ребёнка: Козаков Алексей Михайлов
Смерть
Неизвестно