Шапошников михаил иванов 1797 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШапошников михаил иванов

Шапошников михаил иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: Шапошникова феодосия михалова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапошникова ирина даниловна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Шапошников иван михайлов

Мать ребёнка: Шапошникова ирина даниловна

свидетель на свадьбе Михаила тимофеева шапошникова
Смерть
1857
свидетель у Марии Евдокимова Шапошниковой 20 лет, вышла замуж Иван харлампиевич Киселев 41 год в 1900 годц

Мы используем куки для улучшения работы сайта.