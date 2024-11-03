Шапошников михаил иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти1857
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Шапошникова ирина даниловна
свидетель на свадьбе Михаила тимофеева шапошникова
Смерть
1857
свидетель у Марии Евдокимова Шапошниковой 20 лет, вышла замуж Иван харлампиевич Киселев 41 год в 1900 годц