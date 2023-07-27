Икрина (Ударцева) (Ударцева) Ирина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Ударцева) (Ударцева) Ирина Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1907

Муж: Икрин Петр Гаврилович

Рождение ребёнка
05.09.1910

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Икрин Петр Гаврилович

Рождение ребёнка
14.12.1913

Дочь: Зоя Петровна

Отец ребёнка: Икрин Петр Гаврилович

Рождение ребёнка
02.03.1916

Дочь: Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Икрин Петр Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Икрин Александр Петрович

Отец ребёнка: Икрин Петр Гаврилович

Рождение ребёнка
25.11.1918

Сын: Икрин Николай Петрович

Отец ребёнка: Икрин Петр Гаврилович

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Нина Петровна

Отец ребёнка: Икрин Петр Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новопашин Тихон Нефедович

Смерть
1945
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