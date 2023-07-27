Икрина (Ударцева) (Ударцева) Ирина Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.02.1907
Рождение ребёнка
05.09.1910
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Икрин Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
14.12.1913
Дочь: Зоя Петровна
Отец ребёнка: Икрин Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
02.03.1916
Дочь: Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Икрин Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1917
Отец ребёнка: Икрин Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
25.11.1918
Отец ребёнка: Икрин Петр Гаврилович
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Нина Петровна
Отец ребёнка: Икрин Петр Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1945