Новопашин Тихон Нефедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашин Тихон Нефедович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1920

Сын: Новопашин Григорий Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1926

Сын: Новопашин Аркадий Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1929

Дочь: Апполинария Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1930

Сын: Новопашин Александр Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Икрина (ударцева) Ирина Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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