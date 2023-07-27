Новопашин Тихон Нефедович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.02.1920
Сын: Новопашин Григорий Тихонович
Рождение ребёнка
06.04.1926
Сын: Новопашин Аркадий Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1929
Дочь: Апполинария Тихоновна
Рождение ребёнка
25.05.1930
Сын: Новопашин Александр Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно