Бондарев Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1948
Дочь: Румянцева Ольга
Мать ребёнка: Федотова Олимпиада
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федотова Олимпиада
Смерть
Неизвестно