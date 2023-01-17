Бондарев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондарев Дмитрий

Бондарев Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1948

Дочь: Румянцева Ольга

Мать ребёнка: Федотова Олимпиада

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федотова Олимпиада

Смерть
Неизвестно
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