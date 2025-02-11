Еделькина Матрёна Анисимова
женский, родилась 1831
умерла Неизвестно
Супруги
Еделькин Фёдор Исаев1833 г.р.
Дети
Еделькин Алексей Фёдоров1854 г.р.
Григорий Фёдоров1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Еделькин Фёдор Исаев
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Еделькин Фёдор Исаев
Рождение ребёнка
1857
Сын: Григорий Фёдоров
Отец ребёнка: Еделькин Фёдор Исаев
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно