Еделькина Матрёна Анисимова 1831 — найти родственников по фамилии на Familio

Еделькина Матрёна Анисимова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1831

умерла Неизвестно

Супруги
Еделькин Фёдор Исаев1833 г.р.
Дети
Еделькин Алексей Фёдоров1854 г.р.
Григорий Фёдоров1857 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еделькин Фёдор Исаев

Рождение ребёнка
1854

Сын: Еделькин Алексей Фёдоров

Отец ребёнка: Еделькин Фёдор Исаев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Сын: Григорий Фёдоров

Отец ребёнка: Еделькин Фёдор Исаев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

107

Смерть
Неизвестно

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