Терентий Николаев
мужской, родился 1858, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьИрина Данилова1835 г.р.
ОтецНиколай Артемьевич1831 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Николай Артемьевич
Мать: Ирина Данилова
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно