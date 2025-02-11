Терентий Николаев 1858 — найти родственников по фамилии на Familio

Терентий Николаев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1858, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Ирина Данилова1835 г.р.
Отец
Николай Артемьевич1831 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Николай Артемьевич

Мать: Ирина Данилова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

57

Смерть
Неизвестно

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