Burmeister Karl Adolf
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
1909
Жена: (Trompeter) Else Dagmar
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.07.1911
Дочь: Koch (Burmeister) Gerda Luise
Мать ребёнка: (Trompeter) Else Dagmar
Рождение ребёнка
27.06.1913
Сын: Burmeister Ernst Theodor Wilhelm
Мать ребёнка: (Trompeter) Else Dagmar
Смерть
1923