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Burmeister Karl Adolf

Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

1882

Дата смерти

1923

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Burmeister Theodor Arnold Adolph

Мать: Burmeister (Hartmann) Johanna Antonie (Toni)

Рига, Rīga
Бракосочетание
1909

Жена: (Trompeter) Else Dagmar

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.07.1911

Дочь: Koch (Burmeister) Gerda Luise

Мать ребёнка: (Trompeter) Else Dagmar

Рождение ребёнка
27.06.1913

Сын: Burmeister Ernst Theodor Wilhelm

Мать ребёнка: (Trompeter) Else Dagmar

Смерть
1923

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