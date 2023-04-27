Bruce (Blackadder) Janet — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bruce (Blackadder) Janet

Место рождения

Fife Scotland

Дата рождения

10.01.1466

Дата смерти

11.01.1572

Пол

Женский

Отец

Около 1446 г.р.

Мать

Муж

До 1497 г.р.

Дети

Около 1490 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1466

Отец: Blackadder of Tulliallan Patrick

Мать: Edmonstone of Tulliallan (Edmonstone of Tulliallan) Elizabeth

Работа или профессия
Неизвестно
Baroness
Рождение ребёнка
Около 1490

Сын: Bruce John

Отец ребёнка: Bruce David

Бракосочетание
1497

Муж: Bruce David

Смерть
11.01.1572

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