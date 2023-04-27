Bruce (Blackadder) Janet
Место рожденияFife Scotland
Дата рождения10.01.1466
Дата смерти11.01.1572
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1466
Отец: Blackadder of Tulliallan Patrick
Мать: Edmonstone of Tulliallan (Edmonstone of Tulliallan) Elizabeth
Работа или профессия
Неизвестно
Baroness
Рождение ребёнка
Около 1490
Сын: Bruce John
Отец ребёнка: Bruce David
Бракосочетание
1497
Муж: Bruce David
Смерть
11.01.1572