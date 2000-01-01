Юрин Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрин Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1980

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1980

Отец: Юрин Владимир Львович

Мать: Юрина Нина Анатольевна

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