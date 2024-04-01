Хокконен Анна Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1880
Дата смерти29.03.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хокконен Адам
Рождение ребёнка
14.11.1913
Отец ребёнка: Хокконен Адам
Старосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Запись о рождении: https://disk.yandex.ru/i/261vIPoeHFr0hQ
Смерть
29.03.1961