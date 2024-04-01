Хокконен Анна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хокконен Анна Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1880

Дата смерти

29.03.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хокконен Адам

Рождение ребёнка
14.11.1913

Сын: Хокконен Петр Адамович

Отец ребёнка: Хокконен Адам

Старосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Запись о рождении: https://disk.yandex.ru/i/261vIPoeHFr0hQ
Смерть
29.03.1961

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