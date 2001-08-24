Филимонов Андрей Акакиевич
Место рождения
Дата рождения18.08.1931
Дата смерти24.08.2001
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филимонова (Филиппова) Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
06.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филимонова (Филиппова) Анна Алексеевна
Смерть
24.08.2001
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Красное Село, Красносельский район, город федерального значения Санкт-Петербург