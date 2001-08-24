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Филимонов Андрей Акакиевич

Место рождения

Бухново, Новоржевский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

18.08.1931

Дата смерти

24.08.2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

1897 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

KF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1931

Отец: Филимонов Акакий Филимонович

Мать: Филимонова (Подмежская) Зинаида Титовна

Бухново, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова (Филиппова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
31.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филимонова (Филиппова) Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
06.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филимонова (Филиппова) Анна Алексеевна

Смерть
24.08.2001
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Красное Село, Красносельский район, город федерального значения Санкт-Петербург

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