Мещеряков Степан Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти03.09.1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Мещерякова Анна Степановна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Мещеряков Макар Степанович
Смерть
03.09.1906
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]