Мещеряков Степан Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещеряков Степан Афанасьевич

Место рождения

Анненка, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1836

Дата смерти

03.09.1906

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Анненка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Мещерякова Анна Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Мещеряков Макар Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
03.09.1906
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
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