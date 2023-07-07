Карпо Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпо Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1993

Пол

Мужской

Отец

1965 г.р.

Мать

1967 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1993

Отец: Карпо Николай

Мать: Карпо Александра

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