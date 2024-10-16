Алипова-Дмитриева (Михайлова) Пераскева Ионовна
Место рождения
Дата рождения06.10.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1857 ст.
Бракосочетание
13.02.1878 ст.
Рождение ребёнка
12.11.1878 ст.
Сын: Николаев-Иванов-Сергеев-Косллапов (Максимов) Иоанн (Иван) Георгиевич-Егорович
Отец ребёнка: Иванов-Сергеев-Косолапов (Николаев) Георгий Максимович
Рождение ребёнка
18.04.1880 ст.
Сын: Николаев-Иванов-Сергеев-Косллапов (Максимов) Иоанн (Иван) Георгиевич-Егорович
Отец ребёнка: Иванов-Сергеев-Косолапов (Николаев) Георгий Максимович
Рождение ребёнка
12.03.1883 ст.
Сын: Николаев-Иванов-Сергеев-Косллапов (Максимов) Евфимий Георгиевич-Егорович
Отец ребёнка: Иванов-Сергеев-Косолапов (Николаев) Георгий Максимович
Смерть
Неизвестно