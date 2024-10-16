Алипова-Дмитриева (Михайлова) Пераскева Ионовна 06.10.1857 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Алипова-Дмитриева (Михайлова) Пераскева Ионовна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.10.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1857 ст.

Отец: Дмитриев (Алипов) Иона Михайлович

Мать: Иванова-Лаврентьева (Григорьева) Татьяна Феодотовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.02.1878 ст.

Муж: Иванов-Сергеев-Косолапов (Николаев) Георгий Максимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.11.1878 ст.

Сын: Николаев-Иванов-Сергеев-Косллапов (Максимов) Иоанн (Иван) Георгиевич-Егорович

Отец ребёнка: Иванов-Сергеев-Косолапов (Николаев) Георгий Максимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.04.1880 ст.

Сын: Николаев-Иванов-Сергеев-Косллапов (Максимов) Иоанн (Иван) Георгиевич-Егорович

Отец ребёнка: Иванов-Сергеев-Косолапов (Николаев) Георгий Максимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.03.1883 ст.

Сын: Николаев-Иванов-Сергеев-Косллапов (Максимов) Евфимий Георгиевич-Егорович

Отец ребёнка: Иванов-Сергеев-Косолапов (Николаев) Георгий Максимович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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