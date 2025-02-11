Василий Васильев
мужской, родился 1827, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАгафья Яковлева1795 г.р.
ОтецВасилий Ларионов1795 г.р.
Супруги
Елена Прокофьева1824 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Василий Ларионов
Мать: Агафья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Прокофьева
Место жительства
1835
Место жительства
1850
Место жительства
1851
Место жительства
1851
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно