Василий Васильев 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Василий Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1827, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Агафья Яковлева1795 г.р.
Отец
Василий Ларионов1795 г.р.
Супруги
Елена Прокофьева1824 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Василий Ларионов

Мать: Агафья Яковлева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Прокофьева

Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

7

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

7

Место жительства
1851
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

5

Смерть
Неизвестно

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