Маркин Михаил Антонов 1846 — найти родственников по фамилии на Familio

Маркин Михаил Антонов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1846, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Анастасия Евграфова1821 г.р.
Отец
Антон Маркеллов1821 г.р.
Супруги
Маркина Евдокия ИгнатоваДо 1854 г.р.
Дети
Пётр Михайлов22.06.1872 г.р.
(Маркина) Матрёна Михайлова23.03.1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Антон Маркеллов

Мать: Анастасия Евграфова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркина Евдокия Игнатова

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

73

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

59

Рождение ребёнка
22.06.1872

Сын: Пётр Михайлов

Мать ребёнка: Маркина Евдокия Игнатова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
23.03.1876

Дочь: (Маркина) Матрёна Михайлова

Мать ребёнка: Маркина Евдокия Игнатова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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