Маркин Михаил Антонов
мужской, родился 1846, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАнастасия Евграфова1821 г.р.
ОтецАнтон Маркеллов1821 г.р.
Супруги
Маркина Евдокия ИгнатоваДо 1854 г.р.
Дети
Пётр Михайлов22.06.1872 г.р.
(Маркина) Матрёна Михайлова23.03.1876 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Антон Маркеллов
Мать: Анастасия Евграфова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маркина Евдокия Игнатова
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
22.06.1872
Сын: Пётр Михайлов
Мать ребёнка: Маркина Евдокия Игнатова
Рождение ребёнка
23.03.1876
Дочь: (Маркина) Матрёна Михайлова
Мать ребёнка: Маркина Евдокия Игнатова
Смерть
Неизвестно