Романченко (Голиначева) Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
27.03.1887 ст.
Иван Викторович Щербаков
Бракосочетание
07.01.1890 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
20.10.1890 ст.
Сын: Романченко Артемий Яковлевич
Отец ребёнка: Романченко Яков Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно