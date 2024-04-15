Романченко (Голиначева) Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романченко (Голиначева) Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
27.03.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Викторович Щербаков
Бракосочетание
07.01.1890 ст.

Муж: Романченко Яков Михайлович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
20.10.1890 ст.

Сын: Романченко Артемий Яковлевич

Отец ребёнка: Романченко Яков Михайлович

Кровное, Сумська область
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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