Кочергин Павел Иванович 1886 — найти родственников по фамилии на Familio

Кочергин Павел Иванович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1886, Зубарево

умер Неизвестно

Отец
Кочергин Иван Никитич24.08.1865 ст. г.р.
Мать
Кочергина (Сбоева) Матрена Александровна1866 г.р.
Супруги
Кочергина (Сбоева) Мария Афанасиевна05.06.1891 г.р.
Дети
Кочергин Федор Павлович1912 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Кочергин Иван Никитич

Мать: Кочергина (Сбоева) Матрена Александровна

Место жительства
Неизвестно

Рождение ребёнка
1912 ст.

Сын: Кочергин Федор Павлович

Мать ребёнка: Кочергина (Сбоева) Мария Афанасиевна

Бракосочетание
18.05.1912

Жена: Кочергина (Сбоева) Мария Афанасиевна

Кугушень, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
14.06.1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кочергина (Сбоева) Мария Афанасиевна

Смерть
Неизвестно

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