Кочергин Павел Иванович
мужской, родился 1886, Зубарево
умер Неизвестно
ОтецКочергин Иван Никитич24.08.1865 ст. г.р.
МатьКочергина (Сбоева) Матрена Александровна1866 г.р.
Супруги
Кочергина (Сбоева) Мария Афанасиевна05.06.1891 г.р.
Дети
Кочергин Федор Павлович1912 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912 ст.
Мать ребёнка: Кочергина (Сбоева) Мария Афанасиевна
Бракосочетание
18.05.1912
Кугушень, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
14.06.1914
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кочергина (Сбоева) Мария Афанасиевна
Смерть
Неизвестно