Адушкина Степанида Антонова 1835 — найти родственников по фамилии на Familio

Адушкина Степанида Антонова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1835

умерла Неизвестно

Супруги
Адушкин Павел Дмитриев1831 г.р.
Дети
Адушкин Терентий Павлов1854 г.р.
Артемий Павлов1857 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адушкин Павел Дмитриев

Рождение ребёнка
1854

Сын: Адушкин Терентий Павлов

Отец ребёнка: Адушкин Павел Дмитриев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Сын: Артемий Павлов

Отец ребёнка: Адушкин Павел Дмитриев

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

61

Смерть
Неизвестно

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