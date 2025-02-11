Адушкина Степанида Антонова
женский, родилась 1835
умерла Неизвестно
Супруги
Адушкин Павел Дмитриев1831 г.р.
Дети
Адушкин Терентий Павлов1854 г.р.
Артемий Павлов1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Адушкин Павел Дмитриев
Рождение ребёнка
1857
Сын: Артемий Павлов
Отец ребёнка: Адушкин Павел Дмитриев
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно