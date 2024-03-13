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Зеленская Нета Игоревна
Зеленская Нета Игоревна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1999
Пол
Женский
Отец
Зеленский Игорь Маркович
1966 г.р.
Мать
Зеленская (Бихман) Наталья Борисовна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1999
Отец:
Зеленский Игорь Маркович
Мать:
Зеленская Наталья Борисовна
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