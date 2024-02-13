Суханов Юрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуханов Юрий Васильевич

Суханов Юрий Васильевич

avatar

Место рождения

Репьёвка, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

15.02.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Репьёвка, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суханова (Березнякова) Юлия Владимировна

Рождение ребёнка
07.02.1995

Дочь: Суханова Мария Юрьевна

Мать ребёнка: Суханова (Березнякова) Юлия Владимировна

Репьёвка, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.02.2000

Сын: Суханов Иван Юрьевич

Мать ребёнка: Суханова (Березнякова) Юлия Владимировна

Репьёвка, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.