Суханов Юрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.02.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1995
Дочь: Суханова Мария Юрьевна
Мать ребёнка: Суханова (Березнякова) Юлия Владимировна
Рождение ребёнка
03.02.2000
Сын: Суханов Иван Юрьевич
Мать ребёнка: Суханова (Березнякова) Юлия Владимировна