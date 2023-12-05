Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Оселедько Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Оселедько Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оселедько Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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