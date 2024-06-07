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Ступак Давид Ефимович

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Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1804

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Ступак Ефим Семёнович

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
08.11.1825 ст.

Жена: Ступак (Цись) Ульяна Ефимовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Ступак Ефрем Давидович

Мать ребёнка: Ступак (Цись) Ульяна Ефимовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Ступак Константин Давидович

Мать ребёнка: Ступак (Цись) Ульяна Ефимовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ступак Фотинья Давидовна

Мать ребёнка: Ступак (Цись) Ульяна Ефимовна

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1850
Криски, Чернігівська область

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