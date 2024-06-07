Ступак Давид Ефимович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Ступак Ефим Семёнович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1825 ст.
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Ступак (Цись) Ульяна Ефимовна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Ступак Константин Давидович
Мать ребёнка: Ступак (Цись) Ульяна Ефимовна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ступак Фотинья Давидовна
Мать ребёнка: Ступак (Цись) Ульяна Ефимовна
Смерть
После 1850