Черёмушкин Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черёмушкин Валентин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черёмушкина Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красноярцева Эмма

Мать ребёнка: Черёмушкина Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черёмушкина Пелагея

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