Шулаева (Кобылина) Александра Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулаева (Кобылина) Александра Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1908 ст.

Муж: Шулаев Федор Иванович

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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