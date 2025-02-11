(Кедяева) Анна Васильева
женский, родилась 1820, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьАвдотья1793 г.р.
ОтецКедяев Василий Иванов1803 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Кедяев Василий Иванов
Мать: Авдотья
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно