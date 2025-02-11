(Кедяева) Анна Васильева 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

(Кедяева) Анна Васильева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1820, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Авдотья1793 г.р.
Отец
Кедяев Василий Иванов1803 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Кедяев Василий Иванов

Мать: Авдотья

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

3

Смерть
Неизвестно

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