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Вороновъ Якимъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Вороновъ Иванъ*

Мать: не указана

Бракосочетание
31.05.1910

Жена: Воронова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.10.1910

Сын: Вороновъ Михаилъ

Мать ребёнка: Воронова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.04.1912

Сын: Вороновъ Георгий

Мать ребёнка: Воронова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1914

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Воронова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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