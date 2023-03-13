Вороновъ Якимъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Вороновъ Иванъ*
Бракосочетание
31.05.1910
Жена: Воронова Пелагея
Рождение ребёнка
08.10.1910
Сын: Вороновъ Михаилъ
Мать ребёнка: Воронова Пелагея
Рождение ребёнка
19.04.1912
Сын: Вороновъ Георгий
Мать ребёнка: Воронова Пелагея
Рождение ребёнка
20.10.1914
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Воронова Пелагея