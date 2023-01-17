Чеканов Александр Васильев
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Петцольд Мария Александровна
Мать ребёнка: Чеканова Анисья Алексеевна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Чеканов Константин Александров
Мать ребёнка: Чеканова Анисья Алексеевна
Жена Одинарцева Марья Мефодьевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Чеканов Степан Александрович
Мать ребёнка: Чеканова Анисья Алексеевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Клютц Августа Александровна
Мать ребёнка: Чеканова Анисья Алексеевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Чеканова Пелагея Александровна
Мать ребёнка: Чеканова Анисья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1865
Данилов, Даниловский муниципальный район, Ярославская область