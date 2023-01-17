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Чеканов Александр Васильев

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Место рождения

Першино, Семеновская волость, Костромской уезд

Дата рождения

1808

Дата смерти

1865

Пол

Мужской

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Чеканов Василий Матвеев

Мать: Чеканова Степанида Сергеева

Першино, Семеновская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Петцольд Мария Александровна

Мать ребёнка: Чеканова Анисья Алексеевна

Першино, Семеновская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1837

Сын: Чеканов Константин Александров

Мать ребёнка: Чеканова Анисья Алексеевна

Першино, Семеновская волость, Костромской уезд
Жена Одинарцева Марья Мефодьевна
Рождение ребёнка
1838

Сын: Чеканов Степан Александрович

Мать ребёнка: Чеканова Анисья Алексеевна

Першино, Семеновская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Клютц Августа Александровна

Мать ребёнка: Чеканова Анисья Алексеевна

Першино, Семеновская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Чеканова Пелагея Александровна

Мать ребёнка: Чеканова Анисья Алексеевна

Першино, Семеновская волость, Костромской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеканова Анисья Алексеевна

Смерть
1865
Данилов, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
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