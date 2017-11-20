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Дмитриева Вероника Денисовна
Дмитриева Вероника Денисовна
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Место рождения
Химки
, Химки, Московская область
Дата рождения
20.11.2017
Пол
Женский
Отец
Дмитриев Денис Игорьевич
1990 г.р.
Мать
Дмитриева (Троицкая) Татьяна Игоревна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
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ИТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.2017
Отец:
Дмитриев Денис Игорьевич
Мать:
Дмитриева Татьяна Игоревна
Химки
, Химки, Московская область
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