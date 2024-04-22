Тимофей Михайлов
Место рождения
Дата рождения10.06.1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1801 ст.
Бракосочетание
31.10.1817 ст.
Жена: Анисья Иванова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1831 ст.
Дочь: Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: Анисья Иванова
Рождение ребёнка
25.09.1834 ст.
Дочь: Фекла Тимофеева
Мать ребёнка: Анисья Иванова
Рождение ребёнка
06.10.1839 ст.
Дочь: Ефросинья Тимофеева
Мать ребёнка: Анисья Иванова
Смерть
Неизвестно