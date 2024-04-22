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Тимофей Михайлов

Место рождения

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

10.06.1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1802 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1801 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
31.10.1817 ст.

Жена: Анисья Иванова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1831 ст.

Дочь: Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.09.1834 ст.

Дочь: Фекла Тимофеева

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.10.1839 ст.

Дочь: Ефросинья Тимофеева

Мать ребёнка: Анисья Иванова

Макарово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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