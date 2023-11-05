Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Шуматбаев Султакай

Мать: не указана

Смерть
2021
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