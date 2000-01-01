Смыслова (Смыслова) Тамара Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смыслова (Смыслова) Тамара Архиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смыслов Сергей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смыслов Сергей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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