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- Анастасия Петровна

Место рождения

Ивакино, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

27.10.1900 ст.

Дата смерти

26.05.1901 ст.

Пол

Женский

Отец

До 1875 г.р.

Мать

До 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1900 ст.

Отец: - Пётр Иванович

Мать: - Мария Александровна

Ивакино, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.18-19 (Рождение №-61ж)
Крещение
29.10.1900 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Арсений Иванович - крестьянин из д.Слеповское Крёстная мать: Елена Никитична - крестьянская девица из д.Мал.Горка
Смерть
26.05.1901 ст.
Ивакино, Кологривский уезд, Костромская область
Младенец в 7 мес. (от кашля)
Похороны
28.05.1901 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.88-89 (Умершие №-28ж)

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