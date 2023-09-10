- Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рождения27.10.1900 ст.
Дата смерти26.05.1901 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1900 ст.
Отец: - Пётр Иванович
Мать: - Мария Александровна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.18-19 (Рождение №-61ж)
Крещение
29.10.1900 ст.
Крёстный отец: Арсений Иванович - крестьянин из д.Слеповское Крёстная мать: Елена Никитична - крестьянская девица из д.Мал.Горка
Смерть
26.05.1901 ст.
Младенец в 7 мес. (от кашля)
Похороны
28.05.1901 ст.
МК 56-13-43 стр.88-89 (Умершие №-28ж)