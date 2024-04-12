Анисимов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения05.05.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1923
Военная служба
15.05.1941
Поддарский РВК Ленинградской обл. 6 гв.сп.
Военная награда
05.04.1946
За победу над Германией в великой отечественной войне удостоверение Н N140204
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисимов Анатолий Алексеевич
Смерть
Неизвестно