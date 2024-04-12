Анисимов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Алексей Иванович

Место рождения

Малое Пухово, Поддорский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

05.05.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Пухово, Поддорский муниципальный район, Новгородская область
Военная служба
15.05.1941
Поддарский РВК Ленинградской обл. 6 гв.сп.
Военная награда
05.04.1946
За победу над Германией в великой отечественной войне удостоверение Н N140204
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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