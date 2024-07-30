Бардинова (Амосова) Надежда Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бардинова (Амосова) Надежда Кирилловна

Место рождения

Пал, Няндомский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

02.09.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1870

Отец: Амосов - Былухин Кирилл Васильев

Мать: Амосова - Былухина Анна Михайлова

Пал, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
01.07.1890

Муж: Бардинов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
11.10.1891

Сын: Бардинов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Бардинов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
22.08.1898

Дочь: Бардинова Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Бардинов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
01.11.1900

Сын: Бардинов Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Бардинов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
30.05.1904

Дочь: Амосова (Бардинова) Павла Ивановна

Отец ребёнка: Бардинов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
12.11.1907

Дочь: Бардинова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Бардинов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
12.06.1910

Сын: Бардинов Иоаннь Иоаннович

Отец ребёнка: Бардинов Иван Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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