Бардинова (Амосова) Надежда Кирилловна
Место рождения
Дата рождения02.09.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1870
Бракосочетание
01.07.1890
Рождение ребёнка
11.10.1891
Отец ребёнка: Бардинов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
22.08.1898
Дочь: Бардинова Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Бардинов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.11.1900
Сын: Бардинов Павел Тимофеевич
Отец ребёнка: Бардинов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
30.05.1904
Дочь: Амосова (Бардинова) Павла Ивановна
Отец ребёнка: Бардинов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
12.11.1907
Дочь: Бардинова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Бардинов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
12.06.1910
Сын: Бардинов Иоаннь Иоаннович
Отец ребёнка: Бардинов Иван Тимофеевич
Смерть
Неизвестно