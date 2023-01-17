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Усанов Григорий Матвеевич

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Место рождения

Кишметьево, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.11.1881 ст.

Дата смерти

Около 1948

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кишметьево, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1904

Сын: Усанов Никанор Григорьевич

Мать ребёнка: Усанова Феодосия Ивановна

Кишметьево, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1906 ст.

Сын: Усанов Константин Григорьевич

Мать ребёнка: Усанова Феодосия Ивановна

Кишметьево, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1909 ст.

Дочь: Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Усанова Феодосия Ивановна

Кишметьево, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.09.1918

Дочь: Емельянова Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Усанова Феодосия Ивановна

Кишметьево, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усанов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Кишметьево, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усанова Феодосия Ивановна

Смерть
Около 1948
Старые Бирюли, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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