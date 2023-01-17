Усанов Григорий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения16.11.1881 ст.
Дата смертиОколо 1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1881 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Усанов Никанор Григорьевич
Мать ребёнка: Усанова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1906 ст.
Сын: Усанов Константин Григорьевич
Мать ребёнка: Усанова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1909 ст.
Дочь: Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Усанова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
04.09.1918
Дочь: Емельянова Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Усанова Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усанов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1948
Старые Бирюли, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)