Усанова (Петрякова) Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усанова (Петрякова) Феодосия Ивановна

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Место рождения

Кишметьево, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кишметьево, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1904

Сын: Усанов Никанор Григорьевич

Отец ребёнка: Усанов Григорий Матвеевич

Кишметьево, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1906 ст.

Сын: Усанов Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Усанов Григорий Матвеевич

Кишметьево, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1909 ст.

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Усанов Григорий Матвеевич

Кишметьево, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.09.1918

Дочь: Емельянова Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Усанов Григорий Матвеевич

Кишметьево, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усанов Григорий Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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