Усанова (Петрякова) Феодосия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Усанов Никанор Григорьевич
Отец ребёнка: Усанов Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
1906 ст.
Сын: Усанов Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Усанов Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
1909 ст.
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Усанов Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
04.09.1918
Дочь: Емельянова Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Усанов Григорий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно