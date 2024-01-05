Кузьминых Емельян Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1929
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Кузьминых Павел
из Вятской губернии Яранского уезда. Переселися в Казахстан в 1890х годах
Бракосочетание
20.07.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьминых Александр Емельянович
Мать ребёнка: Кузьминых Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1929
Татьяновка, Мендыкаринский район, Костанайская область
возможно был убит