Кузьминых Емельян Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьминых Емельян Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Добавил:

PB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Кузьминых Павел

Мать: не указана

из Вятской губернии Яранского уезда. Переселися в Казахстан в 1890х годах
Бракосочетание
20.07.1916

Жена: Кузьминых Ефросинья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьминых Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьминых Александр Емельянович

Мать ребёнка: Кузьминых Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьминых Александра Ивановна

Смерть
1929
Татьяновка, Мендыкаринский район, Костанайская область
возможно был убит
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