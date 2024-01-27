Бондаренко Степан Афанасьевич
Место рожденияг. Моздок, Россия
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: Бондаренко Афанасий Николаевич
Мать: Бондаренко ?
г. Моздок, Россия
Рождение ребёнка
1917
Сын: Бондаренко Петр Степанович
Мать ребёнка: Бондаренко Мария Петровна
Северо-Осетинская АССР, Моздокский р-н, ст. Троицкая
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Бондаренко Иван Степанович
Мать ребёнка: Бондаренко Мария Петровна
Россия, СО АССР, г.Моздок
Рождение ребёнка
Около 1934
Дочь: ?
Мать ребёнка: Бондаренко Мария Петровна
Россия, СО АССР, г.Моздок
Смерть
Неизвестно