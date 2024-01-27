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Бондаренко Степан Афанасьевич

Место рождения

г. Моздок, Россия

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: Бондаренко Афанасий Николаевич

Мать: Бондаренко ?

г. Моздок, Россия
Рождение ребёнка
1917

Сын: Бондаренко Петр Степанович

Мать ребёнка: Бондаренко Мария Петровна

Северо-Осетинская АССР, Моздокский р-н, ст. Троицкая
Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Бондаренко Иван Степанович

Мать ребёнка: Бондаренко Мария Петровна

Россия, СО АССР, г.Моздок
Рождение ребёнка
Около 1934

Дочь: ?

Мать ребёнка: Бондаренко Мария Петровна

Россия, СО АССР, г.Моздок
Смерть
Неизвестно
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