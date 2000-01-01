Деотерия
Место рожденияНе указано
Дата рождения505
Дата смерти540
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
505
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
535
Сын: Теодебальд
Отец ребёнка: Теодеберт 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бертоара
Отец ребёнка: Теодеберт 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: NN
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: NN
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Теодеберт 1
Смерть
540