Деотерия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деотерия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

505

Дата смерти

540

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

503 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
505

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
535

Сын: Теодебальд

Отец ребёнка: Теодеберт 1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бертоара

Отец ребёнка: Теодеберт 1

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: NN

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: NN

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теодеберт 1

Смерть
540
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