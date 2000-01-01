Кислицына (Перминова) Марина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына (Перминова) Марина Семёновна

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Место рождения

поч. Новорасчистной

Дата рождения

1817

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Новорасчистной
Бракосочетание
28.01.1840

Муж: Кислицын Андрей Назарович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Кислицын Андрей Назарович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Елистия Андреевна

Отец ребёнка: Кислицын Андрей Назарович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Кислицын Андрей Назарович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Кислицын Андрей Назарович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1858
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