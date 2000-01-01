Кислицына (Перминова) Марина Семёновна
Место рожденияпоч. Новорасчистной
Дата рождения1817
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Новорасчистной
Бракосочетание
28.01.1840
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Кислицын Андрей Назарович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Елистия Андреевна
Отец ребёнка: Кислицын Андрей Назарович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Кислицын Андрей Назарович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Кислицын Андрей Назарович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1858