Крутикова (-) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1918
Дата смерти06.11.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1938
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крутиков Василий Дмитриевич
Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
06.11.2000
Похороны
08.11.2000
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область