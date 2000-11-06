Крутикова (-) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрутикова (-) Александра Ивановна

Крутикова (-) Александра Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1918

Дата смерти

06.11.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1938

Муж: Крутиков Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крутиков Василий Дмитриевич

Новосёлки, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
06.11.2000
Похороны
08.11.2000
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.