Сосина Евгения Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосина Евгения Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сосин Федор Иосифович

Работа или профессия
Неизвестно
Государственая крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.01.1872 ст.

Сын: Сосин Антон Федорович

Отец ребёнка: Сосин Федор Иосифович

Инясево, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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