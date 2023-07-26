Сосина Евгения Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Государственая крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.01.1872 ст.
Отец ребёнка: Сосин Федор Иосифович
Смерть
Неизвестно