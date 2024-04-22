Сенчин Трофим Степанович
Место рождения
Дата рождения1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.
Отец: Сеничев Степан Петрович
Рождение ребёнка
1847 ст.
Мать ребёнка: Сенчина Наталья Емельяновна
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Сенчина Акулина Трофимовна
Мать ребёнка: Сенчина Наталья Емельяновна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Сенчина Фекла Трофимовна
Мать ребёнка: Сенчина Наталья Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно