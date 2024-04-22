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Сенчин Трофим Степанович

Место рождения

Нестерово, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: Сеничев Степан Петрович

Мать: не указана

Нестерово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Сенчин Сафрон Трофимович

Мать ребёнка: Сенчина Наталья Емельяновна

Нестерово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Сенчина Акулина Трофимовна

Мать ребёнка: Сенчина Наталья Емельяновна

Нестерово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Сенчина Фекла Трофимовна

Мать ребёнка: Сенчина Наталья Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сенчина Наталья Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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