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Pöitel Peter
Pöitel Peter
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.09.1854
Пол
Мужской
Отец
Peutel ⇒ Pöitel Tõnis
1821 г.р.
Мать
Pöitel (Niit) Aet
1818 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1854
Отец:
Peutel ⇒ Pöitel Tõnis
Мать:
Pöitel Aet
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